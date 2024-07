Interner Brief setzt Joe Biden unter Druck

Nächste Auftritte sind entscheidend

Biden will sich am Mittwoch mit demokratischen Gouverneuren treffen, um sich deren Unterstützung zu sichern. Am Freitag will er ein Interview dem Sender ABC geben. Zudem sind in den kommenden Tagen Wahlkampfauftritte in Wisconsin und Pennsylvania geplant. In der kommenden Woche will er eine Pressekonferenz beim NATO-Gipfel in Washington halten.