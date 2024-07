Kandidatin beim Kleben von Wahlplakaten attackiert

Am Sonntag findet die zweite, entscheidende Runde der Wahl zur Nationalversammlung statt. Der RN liegt in den Umfragen vorne, aber die Sitzverteilung ist nur schlecht abzuschätzen. Gut 200 Kandidaten haben sich aus Wahlkreisen mit Dreierkonstellationen (drei verbliebenen Kandidaten) zurückgezogen, um die Chancen des jeweiligen RN-Kandidaten in ihrem Wahlkreis zu verringern.