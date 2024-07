Gewerkschaftschef will Vamed-Verkauf prüfen

Auch die Arbeiterkammer warnt davor, dass internationale Konzerne und Finanzinvestoren immer mehr Bereiche der sozialen Infrastruktur vereinnahmen. In Österreich geht diese Entwicklung langsamer voran als in anderen Ländern, dennoch sind Gemeinwohl und die Stabilität von Wirtschaft und Gesellschaft gefährdet. Als warnendes Beispiel gilt Großbritannien, dort ist der Anteil öffentlicher Betten in der stationären Altenpflege seit den 1980er-Jahren von zwei Drittel auf knapp vier Prozent (!) gefallen.