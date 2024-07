Vamed: Droht nach Ausstieg des Staates Ausverkauf?

Die SPÖ Niederösterreich fordert nun, dass das Land einspringt und die Standorte übernimmt. „Die Vamed hat in Niederösterreich mit der Rehabilitationsklinik für psychische Gesundheit in Gars am Kamp, dem psychosomatischen Zentrum Waldviertel und dem Seniorenzentrum in St. Corona am Schöpfl drei Standorte.“ Das Land solle diese übernehmen, um sicherzustellen, dass diese Einrichtungen im öffentlichen Interesse und zur Gewährleistung einer hochwertigen Gesundheitsversorgung betrieben werden. „Denn was keinesfalls geschehen darf, ist, dass Profitgier und Gewinnmaximierung Priorität über das Wohlergehen der Patienten gewinnen“, sagt Kontroll-Landesrat und Landesparteichef Sven Hergovich.