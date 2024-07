Braucht es mehr Akzeptanz für Kartenzahlung?

Polizeieinsatz wegen 3,20 Euro Transaktionsgebühr

Ein kurioser Polizeieinsatz in Bayern hat auch im „Krone“-Forum für reichlich Diskussionen gesorgt. Ein 21-jähriger Mann aus Lettland soll in einem Lokal 16 Gläser Bier konsumiert haben. Dabei habe er, wie in vielen Lokalen üblich, die Zeche nicht am Ende seines Aufenthalts beglichen, sondern nach jeder Bestellung das jeweilige Bier bezahlt.