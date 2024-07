Dreiste Handtaschendiebe lauern vor Supermärkten

Nachdem die Täter ihre Beutestücke schließlich geplündert haben, entsorgen sie die Taschen in der Nähe des Tatortes. Aufgrund der zahlreichen Coups in jüngster Zeit auf mehreren Supermarktparkplätzen im Raum Klagenfurt weist die Polizei eindringlich darauf hin, die Fahrzeuge zu versperren - auch wenn man sich nur kurz entfernt. Weiters wird ersucht, verdächtige Wahrnehmung bei der nächstgelegenen Polizeiinspektion oder via Notruf 133 zu melden.