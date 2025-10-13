Land legt Fokus auf eine „wohnortnahe Versorgung“

Mehr PVE und einheitliche Gehälter

Naturgemäß kritischer sieht die Opposition den Gesundheitsplan – besonders im Hinblick auf Primärversorgungseinrichtungen. „Aktuell ist nur eine einzige dieser Einrichtungen in unserem Bundesland im Betrieb, jetzt wird im neuen Regionalen Strukturplan Gesundheit wieder ein massiver Ausbau versprochen“, so „Team Kärnten“-Chef Gerhard Köfer in einer ersten Reaktion. „Dieser muss auch eingehalten werden.“ Er fordert auch bundesweit einheitliche Ärztegehälter: „Kärnten droht sonst im Personalwettbewerb weiter ins Hintertreffen zu gelangen.“