Genuss aus Kärnten schafft viele Arbeitsplätze

Bauer hat die Werkstatt unter freiem Himmel

„Was in Kärnten wächst, soll man auf den Tellern daheim und in den Wirtshäusern finden. Der Bauer hat seine Werkstatt unter freiem Himmel, ist einem Wetterrisiko ausgesetzt“, sagt Valentin Latschen von der Pfau- Destillierie und Slow Food-Vertreter. Und diesem Trend würden auch immer mehr Kärntner folgen. „Sie setzen Streuobstbäume, obwohl sie zeit ihres Lebens nie ernten werden können; dafür ihre Nachfahren.“