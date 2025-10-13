Fix: Ostbucht-Sommer-Party mit Mark Forster!

Der Konzertreigen im kommenden Sommer in der Ostbucht ist hiermit komplettiert: Neben Pizzera & Jaus, Andreas Gabalier, den Matakustix-Show- und Starnacht-Künstlern wird auch Publikumsliebling Mark Forster am 5. Juli am Wörthersee für Partystimmung sorgen!
Seit nunmehr fast 15 Jahren gehört Mark Forster zum fixen „ Inventar“ der deutschsprachigen Musik-, Radio- und TV-Landschaft! Mit seiner unverwechselbaren Stimme, seinen Ohrwurm-Melodien, tiefgründigen Liedtexten und seiner Baseball-Kappe als Markenzeichen hat er die Pop-Szene der jüngsten Vergangenheit mehr als nur geprägt. Er gilt als absoluter Publikumsliebling – über Generationen hinweg.
Und dies nicht „nur“ aufgrund seiner einzigartigen Musik, sondern auch oder vor allem wegen seines sympathischen Auftretens, seiner augenscheinlich durchgehenden Gute-Laune. Weswegen der Deutsche – der mit Songcontest-Gewinnerin Lena Meyer-Landrut seine große Liebe und sein Familienglück gefunden hat – als Juror sowie Mentor auch über Jahre hinweg ein sehr gern gesehener Gast in den Musik-TV-Formaten „The Voice“ oder „Sing meinen Song“ ist.
Klassiker und neue Hits
Die „Krone“ kann aus Erfahrung behaupten: Mark Forster-Konzerte bedeuten Partystimmung pur – und sind ein Fest für alle Generationen. So wird die Starnacht-Arena in der Ostbucht im kommenden Sommer, am 5. Juli, so richtig beben. Zumal der Popstar nicht „nur“ mit all seinen zahlreichen Klassikern wie „Au Revoir“, „Chöre“ oder „Übermorgen“ im Gepäck am Wörthersee anlegen wird – auch die neuen, potenziellen Hits seines neuen Albums (wie zum Beispiel „Rettest du mich“) gibt er in Kärnten zum Besten.
Der Vorverkauf für das Mark Forster-Konzert am 5. Juli 2026 startet morgen, am 14. Oktober, ab 11 Uhr auf www.ip-media.tv und in allen Oeticket-Vorverkaufsstellen
