Fix: Ostbucht-Sommer-Party mit Mark Forster!

Klassiker und neue Hits

Die „Krone“ kann aus Erfahrung behaupten: Mark Forster-Konzerte bedeuten Partystimmung pur – und sind ein Fest für alle Generationen. So wird die Starnacht-Arena in der Ostbucht im kommenden Sommer, am 5. Juli, so richtig beben. Zumal der Popstar nicht „nur“ mit all seinen zahlreichen Klassikern wie „Au Revoir“, „Chöre“ oder „Übermorgen“ im Gepäck am Wörthersee anlegen wird – auch die neuen, potenziellen Hits seines neuen Albums (wie zum Beispiel „Rettest du mich“) gibt er in Kärnten zum Besten.