Wunden lecken | Straßenfeger

Wunden lecken. Der Schmerz über das bittere Ausscheiden der österreichischen Fußball-Nationalmannschaft sitzt tief, jetzt werden die Wunden geleckt. Die Enttäuschung ist bei Spielern wie Fans groß – so nahe schien im Vorfeld der erstmalige Aufstieg unseres Teams in ein Viertelfinale einer Europameisterschaft. Doch dann werden wir ausgerechnet von einer Mannschaft mit 2:1 besiegt, die wir noch im Frühjahr in einem Freundschaftsspiel in Wien 6:1 geschlagen haben. Nun ist die Türkei weiter und Österreich zu Hause. Die Fans mögen das Team dennoch. In der „Frage des Tages“ via krone.at wollten wir gestern wissen: „Aus im EM-Achtelfinale – sind Sie trotzdem stolz auf unser Team?“ Darauf antworten vier von fünf mit „Ja“. Darauf kann man doch aufbauen!