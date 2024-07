Neue Expertengruppe für mehr Sicherheit in Tirol

Schaut man sich die Statistiken zum Thema Gewalt an, zeigen die Zahlen nach oben. Das gilt für Gewaltdelikte ganz allgemein, so lagen diese 2023 laut Statista bei 85.374 Anzeigen in Österreich, zehn Jahre zuvor waren es noch 69.282. Vor allem Gewalt gegen Frauen nimmt zu. Seit Jahren versucht die Politik, diese Zahlen zu senken – bisher erfolglos.