Spekulant Benko hatte eine „Bierdeckel“-Rechnung

„Keine Entscheidung ohne Rücksprache mit Benko“

Die Ermittler verweisen etwa auf die Zeugenaussage eines leitenden Bankmitarbeiters, der unter Wahrheitspflicht „explizit klarstellte, dass in den Verhandlungen für ihn immer klar gewesen sei, dass René Benko die letzte Entscheidung getroffen habe“. Der Zeuge habe zudem den Eindruck gehabt, dass der langjährige Signa-Finanzchef Manuel Pirolt „keine Entscheidung ohne Rücksprache mit René Benko getroffen habe“. Dies werde auch in einer E-Mail zu den Vermögensverschiebungen rund um Gardasee-Villen deutlich, in dem Pirolt bei Benko „nachfragte, wie vorzugehen sei“.