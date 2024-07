Frau stürzte mit ihrem Hund 20 Meter in Felsrinne

Bergung mit Hubschrauber

„Der Polizeihubschrauber Libelle konnte dann die Frau und ihren Hund bergen. Sie hatte sich am Bein verletzt, ihr Hund so schwer, dass er sich nicht mehr bewegte, er war aber noch am Leben“, berichtet Steiner. „Die zweite Frau und ihr Hund waren beide gehfähig – wir konnten diese dann so bergen und sicher ins Tal bringen.“ Die Rettungsaktion dauerte insgesamt fünf Stunden.