Schon mehr als 50 Geschädigte bei Küchenstudio

Zahlreiche Fälle bekannt

Die Konsumentenschützer der Arbeiterkammer OÖ kennen zwei weitere Fälle, in denen Familien jeweils 20.000 bzw. 30.000 Euro bezahlt und ihre alten Küchen abgebaut hätten, kurz bevor die Montagetermine abgesagt worden seien. In Summe zählen sie schon mehr als 50 Betroffene: „Solange keine Insolvenz eröffnet wird, ist alles offen. Davon hängt ab, ob und wie viel Geld die Kunden zurückbekommen“, weiß AK-Konsumentenschützer Michael Kronlachner. „Bankgarantien würden Absicherung schaffen, die kommen in der Praxis aber kaum vor. Es bräuchte eine gesetzliche Regelung, die so hohe Anzahlungen verbietet!