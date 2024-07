Bedarf bei Kinderbetreuung steigt stetig weiter

Landeshauptmann Markus Wallner und Bildungsreferentin Barbara Schöbi-Fink (beide ÖVP) legten am Dienstag den Jahresbericht zur Kinderbetreuungssituation in Vorarlberg vor, die Zahlen sprechen eine eindeutige Sprache. Immer mehr Eltern wollen ihre Kids auswärts betreuen lassen. Einen besonders hohen Anstieg gab es bei den Unter-Dreijährigen: In dieser Gruppe wurden im vergangenen Jahr immerhin schon 34,7 Prozent der Kinder extern betreut. „Hier hatten wir Aufholbedarf, nun liegen wir im Bundesländervergleich auf Platz 3“, erklärte dazu Wallner.