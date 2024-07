Bozner Platz als Piazza: Wird es diesmal klappen?

Projekt hatte zuletzt keine Mehrheit

Anzengruber beteuerte indes, dass nun „alle an einem Strang ziehen“ und er erhoffte sich im Gemeinderat eine Zustimmung „so breit wie möglich“, der bereits in der kommenden Woche mit dem Beschluss befasst werden soll. Er habe aber „großes Wohlwollen“ wahrgenommen, sagte er. Das Projekt war in der vergangenen Periode gescheitert, weil sich neben seinem jetzigen Koalitionspartner SPÖ unter anderem auch ÖVP, Für Innsbruck (FI) und die FPÖ gegen das Projekt ausgesprochen hatten. Der damalige Bürgermeister und nunmehrige Vizebürgermeister Georg Willi (Grüne) hatte damit im Stadtparlament keine Mehrheit mehr erreicht.