Sind die Streitereien in Innsbruck endlich vorbei?

Erstmalig herrscht in Innsbruck zwischen den Koalitionspartnern das Einstimmigkeitsprinzip. „Misstöne gehören der Vergangenheit an“, sagt Anzengruber, „die Gespräche sind von Respekt und Wertschätzung geprägt“, sagen durch die Bank alle Stadtsenatsmitglieder mit Ressortverantwortung – ja fast schon auffällig harmonisch. „Es ist richtig so ,a fire’ da“, zeigt sich Anzengruber motiviert und Vize-BM Georg Willi (Grüne) flüstert zustimmend: „We are on fire!“