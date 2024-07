Diese Vierbeiner brauchen ein neues Zuhause

Die Deutsche Dogge Cooper (10) sucht hundeerfahrene und verantwortungsbewusste Menschen. Der kräftige, ältere Senior möchte ein Zuhause, in dem er liebevoll von seiner neuen Familie umsorgt wird. Am liebsten schmust und kuschelt Cooper mit seinen Liebsten. Gerne können auch junge Erwachsenen im Haushalt leben. Aufgrund Coopers Kraft und Größe wäre ein Haushalt mit kleineren Kindern nicht ideal. Ausreichend Beschäftigung ist für den betagten Herrn auch noch sehr wichtig. Suchspiele und ähnliches sind eine großartige Beschäftigung für den schlauen Kerl. Allein bleiben hat Cooper in seinem Leben nicht gelernt, weshalb wir ihn in ein neues Daheim vermitteln, in dem er das selten sein muss.