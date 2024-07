Weltpresse: Mit Volldampf Richtung US-Diktatur

Bezüglich ihrer Handlungen innerhalb ihres verfassungsmäßigen Aufgabenbereichs sei dieser Schutz für ehemalige Präsidenten absolut, befanden die Richter des Supreme Court am Montag. Für sein Vorgehen in einem privaten Zusammenhang genieße ein ehemaliges Staatsoberhaupt jedoch keine Immunität. Was das bedeutet und wo die Grenzen verlaufen, ließen die Richter offen.