Biden übt heftige Kritik an US-Höchstgericht

Was für den wahlkämpfenden Donald Trump einen „großen Gewinn für unsere Verfassung und Demokratie“ darstellt, ist für liberale Kräfte in den USA ein ziemlicher Schock. Die Rede ist von der jüngsten Entscheidung des Höchstgerichts, das dem 78-jährigen Republikaner eine teilweise Immunität vor Strafverfolgung ausgestellt hat. Präsident Joe Biden übte nach dem Urteil heftige Kritik am Supreme Court.