Richterin: Präsident jetzt „König über dem Gesetz“

Für die liberalen Richterinnen ist in der Urteilsbegründung nicht genau genug herausgearbeitet, was „offiziell“ und was „privat“ – und damit für die Strafverfolgung relevant – sei. Der Supreme Court hat den Fall nun an ein Bezirksgericht in Washington zurückgegeben. Dort soll jetzt festgestellt werden, welche von Trumps Handlungen beim Kapitolsturm von „privater“ Natur und damit justiziabel waren.