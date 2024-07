Bröckelnde Berge setzen unseren Einsatzteams zu

Drei Totbergungen am Samstag, ein Unglück mit fatalem Ausgang zudem am Sonntag: Das vergangene, heiße Wochenende zog Tausende Bergsteig- und Freizeitfans in Salzburgs Bergwelt. Diese zeigte mit gesamt vier Verstorbenen und unzähligen weiteren Notfällen aber auch ihre gnadenlose Schattenseite.