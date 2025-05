Schützt ein Glas Milch täglich vor Darmkrebs?

Dabei zeigte sich, dass der regelmäßige Konsum von kalziumreichen Lebensmitteln das Darmkrebsrisiko reduzieren kann. Im Detail wurde beobachtet: pro 300 mg Kalzium pro Tag – wie es in einem Glas Joghurt oder Milch enthalten ist – kam es zu einer Verringerung des Darmkrebsrisikos um etwa 17 Prozent. Dabei ist es den Studienautoren zufolge unerheblich, woher das Kalzium stammt. Kalzium ist demnach nicht nur ein wichtiger Mineralstoff für starke Knochen und gesunde Zähne, sondern kann auch vor Darmkrebs schützen, weil es sich an Gallensäuren und freie Fettsäuren im Dickdarm binden kann. So wird deren potenziell krebserregende Wirkung verringert.