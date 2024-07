Unfalllenker flüchtete nach Crash im Kreisverkehr

Mit überhöhter Geschwindigkeit raste ein 30-Jähriger in seinem Transporter Montagmorgen in einen Kreisverkehr in Leonding, kollidierte dabei mit dem Pkw einen 33-Jährigen und fuhr dann einfach davon. Doch der verletzte 33-Jährige war geistesgegenwärtig genug und notierte sich das Kennzeichen des Transporters.