„Minister soll für Klinik ein Machtwort sprechen“

Der SPÖ-Nationalratsabgeordneten Melanie Erasim wird in der Wortwahl sehr deutlich. Denn auch nach der Genehmigung eines MR-Tomographen in der Region sei das Spital nach wie vor ein heißes Thema, so Erasim – die in den Raum stellt, dass man offenbar versuche „die Abteilung einfach abzuschreiben“. Untragbar sei, dass Patienten mit nicht zu stoppendem Nasenbluten „quer durchs Land nach Krems gekarrt werden“.