Passant fand in Tirol bewusstlosen Radfahrer

Unfallursache noch unklar

Nach der Erstversorgung am Unfallort wurde der Radfahrer mit der Rettung zunächst in das Bezirkskrankenhaus nach St. Johann in Tirol gebracht, aufgrund der schweren Kopfverletzungen dann aber zur weiteren Untersuchung in die Innsbrucker Klinik überstellt. „Die Erhebungen zur Unfallursache werden fortgeführt“, heißt es seitens der Polizei.