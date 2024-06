Bei Mühlbachs Meisterstück halfen alle mit

Tausendmal berührt, tausendmal ist nix passiert“ – diese Weisheit von Schlagerstar Klaus Lage kennen die Mühlbacher aus der 2. Klasse Süd nur zu gut. In den vergangenen Jahren hatten die Pongauer oft schon eine Hand am Titel. Während der Pandemie folgte stets der Abbruch, dann fehlten 22/23 nur drei Punkte auf die Krönung. Diese fand in der vergangenen Saison endlich statt – in eindrucksvoller Manier!