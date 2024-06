Tiefen Fall verhindert und Meistertitel geholt

Den letzten Feinschliff holten sich die Kicker im Frühjahr bei einem Trainingslager in Kroatien. „Da ist das Teamgefüge geschärft worden“, war Kopleder überzeugt vom Ausflug nach Medulin. Kommende Saison in der 1. Klasse zu spielen, ist laut Kopleder auch für die jungen Spieler wichtig: „Es wird sicher nicht leicht, weil die Liga seit der Reform richtig gut ist. Aber sie können sich besser entwickeln.“ Danach soll auch der Sprung in die Salzburger Liga leichter verfallen.