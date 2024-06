Höchste Zeit für eine neue „hohe Zeit“

„Dei hohe Zeit is lang vorüber“: So ernüchternd beginnt jener Song, den am Dienstag gut 30.000 Österreicher im Berliner Olympiastadion voller Inbrunst sangen – „I Am from Austria“, die längst nicht nur heimliche Hymne, in der Rainhard Fendrich so mit uns und unserem Land umgeht, wie wir es mögen: kritisch, aber liebevoll.