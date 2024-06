Erschreckendes Ergebnis bei Razzien in Hanf-Shops

In sechs Proben wurde THC festgestellt

Bundesweit wurden in den vergangenen Monaten insgesamt 204 Proben genommen, in Oberösterreich wurden 20 Shops anonym besucht – mit einem erschreckenden Ergebnis, wie Gesundheitslandesrätin und LH-Vize Christine Haberlander berichtet: „Die aktuellen Kontrollen haben alarmierende Zahlen aufgedeckt: Sechs von 20 Proben von Hanfblüten hatten erhöhte THC-Werten, in 14 Fällen gab es Verstöße gegen das Nichtraucherschutzgesetz. Dieses Ergebnis zeigt, dass wir dringend eine verstärkte Überwachung, mehr Produktprüfungen und gesetzliche Anpassungen benötigen“, sagt die ÖVP-Politikerin.