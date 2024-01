Agrarminister stellte sich wütenden Bauern

Anders als sein grüner Ministerkollege Robert Habeck hat sich Landwirtschaftsminister Cem Özdemir einer Gruppe wütender Bauern am dritten Tag ihrer Protestwoche gestellt. Unter Pfiffen und Buhrufen betonte der 58-Jährige, dass er in die Beschlussfassung, die zu den Subventionskürzungen für Landwirte geführt hatte, nicht involviert war. Er habe auch dagegen angekämpft, so Özdemir.