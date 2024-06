Berliner Fanzone für Deutschland-Spiel erweitert!

In Dortmund werden mehr als 100.000 Fans erwartet

Am Spielort Dortmund werden sogar mehr als 100.000 Fans erwartet. Neben den über 60.000 Fußball-Fans mit Tickets für das Stadion rechne man mit Zehntausenden, die nur zum Public Viewing in den Westfalenpark sowie in die Innenstadt kommen, sagte ein Sprecher der Stadt.