Die sieben Eichen sind nun endlich vollzählig

Seitens der zuständigen Bundesforste weist man daraufhin, dass man in den vergangenen Wochen „notwendige Pflegemaßnahmen wie Durchforstungen und Lichtungen für einen klimafitten Mischwald“ durchgeführt habe. Einzelne Bäume seien dabei entnommen worden, um den verbleibenden ein gesundes Wachstum zu ermöglichen. Am Waldrand und in Siedlungsnähe seien zudem auch bruch- und standgefährdete Bäume entfernt worden.