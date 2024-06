Team bereitet sich auf mögliches Elferschießen vor

Im ersten vollen Mannschaftstraining vor Beginn der K.o.-Phase am Freitag in Berlin musste auf Anordnung von Teamchef Ralf Rangnick jeder Torerfolg mit einem Elfmeter bestätigt werden, verriet Florian Grillitsch. „Sonst zählte es nicht“, sagte der Mittelfeldspieler am Nachmittag vor Journalisten.