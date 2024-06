Kann Biden nach Horror-Auftritt ersetzt werden?

Ende August treffen sich die Demokraten zu einem Krönungsparteitag in Chicago. Eigentlich, um Biden offiziell als ihren Präsidentschaftskandidaten zu nominieren. Doch die Partei befindet sich in einer Schockstarre. In Chicago könnte die Partei noch kurzfristig umsatteln und einen neuen Kandidaten festlegen. Das birgt jedoch viele Probleme, denn die Regeln lassen das eigentlich nicht zu.