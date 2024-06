Staatsschulden auf 383,2 Milliarden Euro gestiegen

EU-Kommission: Sparpaket schnüren

Kritik an der Schuldenquote kam am Donnerstag von den NEOS. Die Partei würde sich im Sommer mit Fachleuten zusammensetzen, um über Sparpotenziale zu sprechen. Schließlich muss die künftige Regierung laut Fiskalrat und EU-Kommission ein Sparpaket von mehr als zehn Milliarden Euro schnüren. Auch die aktuelle Regierung hätte in ihrem Programm festgelegt, eine Schuldenquote von etwa 60 Prozent anzupeilen, sagte NEOS-Generalsekretär Douglas Hoyos.