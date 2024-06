„Ex“ gewürgt und Hund gequält – Mann festgenommen!

Österreicher befindet sich nun in Haft

„Aufgrund einer Gesamtschau der Gegebenheiten, insbesondere wegen der bereits angezeigten Delikte (Gewaltdelikte und Tierquälerei), der diesbezüglich scheinbar steigenden Eskalation und der wahrscheinlichen Wiederholungsgefahr, wurde die Festnahmeanordnung am 21.06.2024 gegen den 38-Jährigen vollzogen“, erklärt Polizeisprecher Mattias Schuster. Der Mann befindet sich nun in Haft.