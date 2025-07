Die legendären Freistil-Ringer vom Heumarkt

Lokalmatador stieg mit 70 Jahren noch in den Ring

Aber die Blemenschütz-Zeiten blieben legendär. Noch mit über 70 Jahren musste der Lokalmatador seinen Schwitzkasten gegen Bösewichte im Ring ansetzen. Obwohl er schwer in den Ring kam, durfte er nicht gehen, besuchten doch jährlich bis zu 350.000 Zuschauer die Sommer-Turniere. Und so wurde der Blemenschütz jede Saison entweder Welt- oder Europameister des Heumarkt.