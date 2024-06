Burgmaus „Forfel“ ist bereit für neue Abenteuer

Spätestens wenn man die Burg Forchtenstein im Sommer betritt, werden auch die Eltern wieder zu Kindern. Seit dem Jahr 1997 ist das Familienfestival ein Fixpunkt im burgenländischen Sommerprogramm. Auch in der bereits 28. Saison sorgen Burgmaus Forfel, Magier Merlix und Gruselhexe Griselda an vier Wochenenden von 6. bis 28. Juli (immer Samstag und Sonntag zwischen 10 und 18 Uhr) für fantastische Erlebnisse und eine faszinierende Zeitreise in die Welt der Ritter und Burgfräuleins – ganz nach dem Motto „Leben wie früher gemeinsam erleben.“