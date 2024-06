Jetzt spült auch Nitta Geld in die SKN-Kassa

Bei Benedict Scharner stehen die Zeichen hingegen auf Abschied, der 19-Jährige soll bei Aufsteiger GAK Thema sein, noch fehlt aber ein konkretes Angebot. Rio Nitta, dessen Vertrag in St. Pölten bis Ende nächster Saison gelaufen wäre, kehrt hingegen in seine Heimat zurück, unterschreibt in der japanischen J-League bei den Urawa Red Diamonds bis 2027. Was dem SKN rund 250.000 Euro Ablöse bringt, zugleich der nächste Deal ist, den „More than Sport“ einfädelte. Die Agentur hatte zuletzt schon Franz Stolz (FC Genua) und Jaden Montnor (Aris Limassol) ins Ausland vermittelt. Das Trio spülte insgesamt knapp eine Million Euro in die SKN-Kassa.