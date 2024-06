Anzeige wegen Hitlergruß auf Kärntner Pride-Parade

Hitlergruß und Waffen angedeutet

Der Vorwurf: Eine Gruppe junger Burschen soll in der Nähe des Stadtparks dem Parade-Zug den Hitlergruß gezeigt, mit den Händen Waffen angedeutet und nationalsozialistische Parolen gerufen haben. „Wir wurden mit vielen positiven Reaktionen begrüßt, aber auch mit scheußlicher Hetze und Hitlergruß konfrontiert“, wie ein Teilnehmer in den sozialen Medien schrieb. Es fühle sich an, wie eine Zeitreise: „So etwas darf nicht möglich sein!“ „Kämpfen wir gegen Hass und Hetze“, kommentiert ein anderer Nutzer.