Robert Almer: „Momente, die man nie vergisst“

„Das sind Momente, die man als Fußballer nie vergisst“, erinnert sich Robert Almer im „Krone“-Podcast „Legionär on air“ an das 0:0 gegen den späteren Europameister bei der Fußball-EM 2016. Dass obendrein Cristiano Ronaldo am österreichischen Teamgoalie scheiterte, machte das Spiel für den im Vorfeld von Verletzungen geplagten Tormann umso spezieller.