Wiener Polizei: So lief das 41. Donauinselfest ab

Beim diesjährigen Donauinselfest wurden die eingesetzten uniformierten Kräfte – wie auch bereits in den vergangenen Jahren, von zivilen Polizisten unterstützt. In den drei Veranstaltungstagen sei es nach Angaben der Polizei nur zu wenigen Straftaten gekommen. „In Summe wurden zwei Personen wegen strafrechtlichen und eine Person wegen verwaltungsstrafrechtlichen Delikten festgenommen“, so Schick.