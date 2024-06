Letzte Generation bewarf Bühne mit oranger Farbe

Eine Aktivistin kritisierte fehlende Klimaschutzmaßnahmen und in diesem Zusammenhang auch die Untätigkeit der Regierung. Das Grundrecht auf Klimaschutz müsse in der Verfassung stehen, sagte Bianca (29), die sich die Bühne von der Band Itchy „geliehen“ habe. Ohne dieses Grundrecht werde den Menschen kein ruhiger Tag mehr gegönnt, heißt es in einem Posting auf der Plattform X am Sonntag.



Hier sehen Sie den Auftritt der Aktivistin im Video.