Doskozil teilt aus | Favorit auf 3. Platz

Favorit auf 3. Platz. Beifall zollt dem verhinderten SPÖ-Chef aus dem Burgenland auch Claus Pándi in seinem Polit-Kommentar in der Montags-„Krone“. Er schreibt: „Wer Hans Peter Doskozil in der ORF-Pressestunde am Sonntag gesehen hat, bekam eine ungefähre Vorstellung davon, wie die SPÖ jetzt dastehen könnte, hätte sie den burgenländischen Landeshauptmann an die Spitze ihrer Partei gestellt. Und Pándi meint, „mit dem lebensnahen Juristen wäre da einer, der trotz seiner Stimmprobleme eine klare Sprache für die vielen und nicht für die wenigen spricht.“ Der Auftritt Doskozils wirft freilich mehr als nur ein Schlaglicht auf die total verfahrene Situation der SPÖ. Doskozil auf der einen Seite, Babler auf der anderen Seite, Hacker und Co. auf einer weiteren Seite. Und all das in einem Wahljahr, in dem die Sozialdemokraten angesichts der äußeren Umstände als Favorit gelten müssten. Doch in der Realität bleiben sie aufgrund ihrer inneren Umstände bloß Favorit auf den dritten Platz.