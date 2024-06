Doskozil schießt sich auf Wien und Kärnten ein

Doskozil hat kein Verständnis dafür, dass der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig und der Kärntner Landeshauptmann Peter Kaiser den gemeinsamen Beschluss aller Länder gegen die EU-Renaturierungsverordnung verlassen haben. „Das ist nicht mein Stil“, sagte er in der ORF-Pressestunde am Sonntag. Es sei auch nicht üblich in der Landeshauptleutekonferenz, nachträglich einstimmige Beschlüsse aufzukündigen.