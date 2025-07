Mit Auto in Menschenmenge gerast – und verprügelt

Das Auto sei zunächst in den Taco-Truck gekracht und anschließend in die Menschenmenge gerast, erzählte der Feuerwehrmann Adam Van Gerpen dem Sender ABC News. Sie seien alle in einer Schlange gestanden, um in einen Nachtclub zu gelangen. „Draußen stand ein Taco-Wagen, also holten sie sich etwas zu essen und warteten darauf, hineinzugehen“, schilderte Van Gerpen weiter. Der Fahrer sei kurz zuvor aus dem Club rausgeworfen worden, hieß es zudem in Berichten.