Dubiose Webseite lockt Schüler mit Fake-Ausweisen

„Irgendwann kam dann ein Schreiben von einem Inkasso-Büro. Die wollten 150 Euro von meinem Sohn“, sagt Kendlbacher. Die Salzburgerin ging jetzt in die Offensive: „Mein Sohn ist 15, der darf so einen Kaufvertrag noch gar nicht abschließen“, ließ sie das Inkassobüro wissen. Erst nach langem Hin und Her gaben die Geldeintreiber nach. „Diese Firma ist völlig windig, so etwas darf es doch eigentlich gar nicht geben“, poltert die Mutter.