SMS-Betrüger gaben sich als Tochter aus

Die Anweisungen im SMS waren klar: Die 57-Jährige solle die Nummer in ihrem Mobiltelefon einspeichern und dem Absender – angeblich ihre Tochter – antworten. In der weiteren Konversation wurde die Frau von den Betrügern aufgefordert, einen Betrag von mehr als zweitausend Euro an ein ausländisches Konto zu überweisen, da ihre Tochter vermeintlich in Schwierigkeiten stecke.