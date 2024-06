SPÖ versucht es bei der Migration mittelscharf

Verpflichtender Integrationsvertrag

Inhaltlich hat sich an der Linie der SPÖ nicht viel verändert. Man will nicht „im Chor der Scharfmacher“ mitmachen, aber gleichzeitig Recht und Ordnung propagieren und Integration einfordern. Auf Nachfrage der „Krone“, wie man mit jenen verfahren will, die auf unsere Werte pfeifen und die Gleichstellung von Frauen ablehnen, ließ Kaiser aufhorchen. Migranten sollen einen Integrationsvertrag unterzeichnen, „wer es nicht will, der hat dann auch die Chance vergeben“. Wer in Österreich bleiben wolle, müsse gewisse Kriterien erfüllen, die vorgeschrieben werden.